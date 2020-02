Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit 1,91 Promille am Steuer ++ Seevetal/Hittfeld - Über Fuß gefahren

Buchholz (ots)

Mit 1,91 Promille am Steuer

Am Mittwochabend (05.02.2020), gegen 20.25 Uhr, wurde der Polizei durch Zeugen ein Geländewagen gemeldet, der in Schlangenlinien durch Buchholz fährt. Der Wagen hatte bereits mehrmals den Bordstein touchiert und war auch über die Mittellinie in die Gegenfahrspur gefahren.

Als die ersten Beamten eintrafen, stieg der 61-jährige Fahrer gerade aus dem Wagen aus. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. Auch seine Aussprache war sehr verwaschen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von 1,91 Promille.

Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten.

Seevetal/Hittfeld - Über Fuß gefahren

Am 27.01.2020, um 07:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Gymnasiums/ der IGS an der Straße Peperdieksberg. Beim Einparken mit einem Kleinwagen übersah dessen Fahrerin eine danebenstehende Frau und fuhr ihr mit einem Reifen über den Fuß. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt.

Die Fahrerin, die ein jüngeres Kind zur Schule gebracht hatte, dürfte den Zusammenstoß bemerkt haben. Allerdings fuhr sie einfach wieder davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell