Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kfz-Aufbrecher in die Flucht geschlagen ++ Buchholz/Trelde - Werkzeuge gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Stelle (ots)

Kfz-Aufbrecher in die Flucht geschlagen

Heute (10.02.2020), gegen 03.05 Uhr, wurden zwei Männer bei einem KFZ-Aufbruch überrascht. Die Täter hatten in der Straße Büllerberg gerade die Seitenscheibe eines Iveco-Kleintransporters eingeschlagen und begonnen, das Fahrzeug zu durchsuchen, als ein Zeuge auf die beiden Männer aufmerksam wurde. Die Unbekannten bemerkten den Zeugen und flüchteten auf Fahrrädern in die Dunkelheit. Eine nähere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht.

Buchholz/Trelde - Werkzeuge gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (08.02.2020), 09 Uhr und Sonntag, 08.50 Uhr, sind Diebe in die Lagerhalle eines Handwerksbetriebes an der Bundesstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Kettensägen, Akkuschrauber und Trennschleifer. Ihre Beute transportierten die Diebe in einer Schubkarre über ein angrenzendes Feld bis zur Straße, wo die Werkzeuge in ein Fahrzeug umgeladen wurden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Verladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Gestern Nachmittag (09.02.2020) stellten Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Lütt Moor fest, dass Unbekannte ein Fenster aufgehebelt und die Wohnung durchsucht hatten. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 22 und Sonntag, 15.50 Uhr. Ob die Täter auch Beute machten, ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

