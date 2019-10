Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schornsteinbrand

Uslar (ots)

USLAR-DINKELHAUSEN (js) Am 26.10.19, gegen 21.00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Dinkelhausen in einem Wohnhaus aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schornsteinbrand. Die Feuerwehren aus Dinkelhausen, Vahle, Eschershausen, Bollensen und Uslar waren mit ca. 50 Feuerwehrkameraden vor Ort. Es konnte lediglich eine Verpuffung im Schornstein ohne Personen- und Gebäudeschaden festgestellt werden.

