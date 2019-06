Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruchversuch - Scheibe hält

34414 Warburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 02.06.2019, 20:30 Uhr, auf Montag, 03.06.2019, ist versucht worden die Schaufensterscheibe eines Fotostudios in der Sternstraße einzuschlagen. Die Sicherheitsglasscheibe wurde hierbei zwar beschädigt, hielt aber stand. Der oder die Täter ließen dann von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro. Die Polizei in Warburg (Tel. 05641 - 78800) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

