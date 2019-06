Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schlamm auf Straße - Rollerfahrer stürzt

34414 Warburg (ots)

Erdreich war durch Starkregen von einem Feld auf die Kreisstraße 11 zwischen Warburg und Calenberg geschwemmt worden. Diesen Schlamm hatte ein 63-jähriger Warburger am Montag, 03.06.2019, gegen 16:35 Uhr, offensichtlich nicht bemerkt, als er mit seinem Motorroller aus Richtung Warburg kommend in Richtung Calenberg fuhr. Er kam nach einer längeren Gefällstrecke mit seinem Motorrad ins Rutschen und stürzte. Dabei verletzte er sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorroller entstand ein Schaden von 500 Euro./he

