Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährliche Körperverletzung und Beleidigung

Brakel (ots)

Am Samstag, 01.06.2019 gegen 01.50 h kam es im Rahmen des Stadtfestes in Brakel auf der Ostheimer Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 23jähriger einem 50jährigem zunächst mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend auch noch mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht trat. Dabei erlitt der 50jährige leichte Verletzungen. Eine Strafanzeige wird gefertigt. Noch während des laufenden Polizeieinsatzes wurden die eingesetzten Polizeibeamten durch einen 32jährigen der sich unweit des vorgenannten Einsatzortes befand beleidigt. Auch hier wurde nach erfolgter Personalienfeststellung ein Strafverfahren eingeleitet. /Wo.

