Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diesel aus LKW abgezapft

33039 Nieheim (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen Mittwoch, 29.05.2019, 22:00 Uhr, bis Freitag, 31.05.2019, 03:00 Uhr, ist von unbekannten Tätern aus einem LKW Dieselkraftstoff abgezapft worden. Der LKW stand zur Tatzeit im Industriegebiet Alersfelde. Von der B252 aus gesehen in der 2. Straße links. Da insgesamt 600 Liter Kraftstoff entwendet wurden, ist davon auszugehen, dass der oder die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Wer zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Industriegebietes festgestellt hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700) in Verbindung zu setzen./ he

