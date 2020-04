Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Die Strafe folgt auf dem Fuße....

Edenkoben (ots)

Gegen 11:25 Uhr wurde der Polizeiinspektion Edenkoben am 07.04.2020 ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Edenkoben gemeldet. Entwendet wurden hierbei 2 Flaschen Parfüm im Wert von 26 Euro. Da der 39-jährige Langfinger über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat hierbei den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Bürgern zu sichern.

