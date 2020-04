Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Stoffdach eines Cabriolets aufgeschlitzt

Edenkoben (ots)

Gestern Mittag (06.04.2020, 13:30 - 14:00 Uhr) schlitzten unbekannte Täter das rote Stoffdach eines beigen Cabriolets Fiat 500 auf eine Länge von 75cm auf. Die Schadenshöhe dürfte etwa 1000 EUR betragen. Der PKW war zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Lidl-Einkaufsmarktes in Edenkoben abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



