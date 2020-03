Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auf der Autobahn rechts überholt und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Dienstagnachmittag nach einem verbotswidrigen Überholvorgang auf der Autobahn einen Unfall verursacht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Entsprechend den ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfallaufnahmedienstes der Polizei fuhr der 52-Jährige um 16.15 Uhr auf der A5 in Richtung Frankfurt zunächst auf dem linken Fahrstreifen hinter einem 33 Jahre alten VW-Fahrer her. Auf Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte wechselte er dann auf den rechten der beiden Fahrstreifen und fuhr am Volkswagen vorbei. Beim Wiedereinscheren auf die linke Spur kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An den Pkw entstand jeweils Sachschaden von mehreren tausend Euro.

