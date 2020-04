Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand an einer Reithalle - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Kriminalinspektion Landau

Zeiskam (ots)

Am Samstag, 04.04.2020 gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Zeugin, dass Abfalltonnen an einer Reiterhalle im Heinrich-Butz-Weg in Zeiskam brannten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurden Abfalltonnen sowie insbesondere Fensterelemente aus Plastik am Gebäude beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. In der Nähe zur Reiterhalle wurde ein älterer Pkw Mercedes mit DÜW-Kennzeichen gesehen. Der Nutzer dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor und die Kriminalpolizei Landau hat Ermittlungen unter Beteiligung eines von der Staatsanwaltschaft beauftragten Brandsachverständigen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

