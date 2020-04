Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Durch Schmorbrand Totalschaden an PKW

Edenkoben (ots)

Soeben kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Einsatz auf dem Parkplatz "Im Letten" in Edenkoben. Nach Mitteilung soll dort ein Fahrzeug brennen. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten qualmte der PKW VW Golf noch merklich. Der Schmorbrand konnte durch einen Feuerlöscher gelöscht werden. Als Ursache dürfte hier ein technischer Defekt in Frage kommen. Am PKW VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Edenkoben war mit 11 Mann und 2 Fahrzeugen ebenfalls im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



