POL-PDLD: Schwegenheim - Auto aufgebrochen und Tasche gestohlen

Schwegenheim (ots)

Ein Notebook sowie weitere Gegenstände im Gesamtwert von zirka 3500 EUR wurden bei einem Diebstahl aus einem SUV am Sonntagabend zwischen 19 und 23 Uhr gestohlen. Der bislang unbekannte Tatverdächtige hatte eine Fensterscheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und hatte hierdurch eine Tasche, welche auf der Rückbank lag, gestohlen. Das Fahrzeug war vor einem Einfamilienhaus im Bereich Alte Landauer Straße in Schwegenheim abgestellt und frei zugänglich. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

