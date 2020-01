Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200124-1: Kellerbrand in Hochhaus - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Kellerbrand in einem Hochhaus in der Augsburger Straße wurden am Donnerstagvormittag (23. Januar) zwei Personen leicht verletzt.

Zu dem Feuer in dem zwölfstöckigen Haus kam es gegen 10:15 Uhr. Da das Treppenhaus rauchfrei war, forderten Polizeibeamte die Hausbewohner mittels eines Megafons dazu auf, in ihren Wohnungen zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr verhinderte unterdessen ein Ausbreiten des Rauches ins Treppenhaus und löschte den brennenden Unrat im Keller. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (nh)

