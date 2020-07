Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200708-1-pdnms Feuer in Dätgen

Dätgen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 08.07.2020 gegen 04.00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Flachdachbungalow in der Dorfstraße in Dätgen. Die Mieter das Hauses waren gerade im Begriff auszuziehen und hatten dafür diverse Kartons in einem der Zimmer stehen. Aus bisher ungeklärter Ursache fingen diese Kartons an zu brennen. Ein Bewohner atmete Rauchgas ein, er konnte jedoch noch vor Ort von Rettungskräften ambulant behandelt werden. Weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Dätgen, Langwedel und Nortorf konnten das Feuer löschen, es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei aus Rendsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

