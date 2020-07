Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200707-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( RD ) (ots)

Unbekannte Täter sind am 02.07.2020 zwischen 10.15 - 11.15 Uhr in ein Endreihenhaus in der Rügenstraße in Büdelsdorf ( RD ) eingestiegen und haben diversen Schmuck gestohlen. Der oder die Täter versuchten zuerst an der Terrassentür zu hebeln, dies misslang jedoch. Anschließend wendeten die Täter die Methode des Kittfalzstechens an dem Terrassenfenster an, hierbei wird die Dichtung mit einem Werkzeug durchstochen, um an den Fenstergriff zu gelangen, um so das Fenster öffnen zu können . Hierdurch gelangten die Täter in das Haus. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

