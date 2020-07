Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200707-3-pdnms Zeugen oder weitere Geschädigte gesucht in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Eine 41 jährige Frau aus Kappeln befuhr am 05.07.2020 um 16.40 Uhr die BAB 7, Fahrtrichtung Norden und bog mit ihrem Fiat 500 an der Anschlussstelle Büdelsdorf von der Autobahn ab. Im Bereich des Kreisverkehrs nach der Ausfahrt wurde sie auf einen Mann aufmerksam, welcher auf der Gegenspur, also dem Auffahrtsbereich zur BAB 7, mit seinem PKW stand und mit Winken auf sich aufmerksam machte. Die Fiat Fahrerin hielt jetzt an, verriegelte aber ihre Türen von innen. Der Mann trat jetzt an die Beifahrerseite des Fiat und versuchte die Beifahrertür zu öffnen. Er wiederholte mehrfach, dass er Hilfe benötige weil seine Frau im Krankenhaus in Hannover liegen würde. Weiter forderte der Mann die 41 jährige Frau auf auszusteigen. Die Frau blieb aber in ihrem Fahrzeug sitzen und bot an, die Polizei oder den ADAC zu rufen. In dem Moment ging der Mann zu seinem Fahrzeug zurück und winkte ab, dass er keine Polizei haben möchte. Die Fiat Fahrerin setzte jetzt ihre Fahrt fort, da hinter ihr bereits weitere Fahrzeuge kamen. Bei dem Fahrzeug des Mannes soll es sich um einen PKW mit rumänischen Kennzeichen gehandelt haben. Der Mann war relativ groß und hatte einen Akzent, war ca. 55 Jahre alt, hatte graumelierte, etwas längere Haare und war gut gekleidet. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach weiteren Zeugen oder auch nach Geschädigten, wer hat am 05.07.2020 gegen 16.40 Uhr im Bereich der Abfahrt Büdelsdorf ähnliches erlebt oder wurde vielleicht auch von dem verdächtigen Mann angesprochen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

