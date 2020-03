Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße (Haßloch)

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.20 zwischen 14:15 und 15:30 Uhr wurde in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in Haßloch ein geparkter Mercedes beschädigt. Der PKW war auf Höhe der Hausnummer 7 in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkt und wurde augenscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Das Schadensbild lässt auf einen LKW mit zumindest teilweise roter Farbe schließen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

