POL-PDNW: Fremdes MAXX-Ticket im Geldbeutel

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.03.2020 gegen 17:00 Uhr sollte ein 25-jähriger Mann in Lambrecht in der Fabrikstraße kontrolliert werden. Er rannte jedoch weg und versteckte sich in einem Mehrfamilienhaus. Im Bereich des Dachgeschosses konnte er schließlich gefunden und kontrolliert werden. Letztlich hatte er "nur" ein fremdes MAXX-Ticket im Geldbeutel, das der rechtmäßige Besitzer vor geraumer Zeit bei einer Zugfahrt verloren hatte. Der 25-Jährige muss sich nun wegen Fundunterschlagung bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

