POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl aus Einkaufswagen

Eine 75-Jährige Dame ließ am Samstag, 29.02.2020 gegen 15:00 Uhr, ihre Handtasche in einem Supermarkt in der Bruchstraße offen im Einkaufswagen stehen. Später musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel mitsamt Bargeld und Ausweisdokumenten aus der Handtasche entwendet wurde. Der Schaden entstandene Schaden wird auf ca. 150 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

