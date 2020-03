Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim kontrollierten am Freitagmittag, 28.01.2020, zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim am Weinstraßenfenster ca. 20 Kraftfahrzeuge. Fünf Fahrzeugführer wurden aufgrund von nicht mitgeführtem Führerschein, fehlender Zulassungsbescheinigung oder fehlender Warnweste kostenpflichtig verwarnt und erhielten einen Mängelbericht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Fahrzeugführer in Weisenheim am Berg hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit, insbesondere zu Alkohol, kontrolliert. Alle 6 kontrollierten Fahrer verhielten sich vorbildlich und durften ihre Fahrt fortsetzen.

Am Samstag, gegen 12:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim ein Handwerkerfahrzeug auf, das zunächst an einer roten Ampel der Baustelle ordnungsgemäß anhielt und plötzlich über die weiterhin rotzeigende Ampel fuhr. Den 31-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR, 2 Punkte in Flensburg, sowie einen Monat Fahrverbot.

