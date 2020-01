Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unbekannte legen Fressköder aus

Ritterhude (ots)

Bereits am Freitag haben Unbekannte auf einem Grünstreifen entlang des Hengstweges sowie im Bereich der Einmündung Am Schützenplatz / Am Weinberg Fressköder ausgelegt. In mindestens einem Fall hat ein Hund davon gefressen und musste von seiner Besitzerin in tierärztliche Behandlung gebracht werden. Nur dadurch konnten schwere Verletzungen verhindert werden. Die Polizei in Ritterhude hat Ermittlungen eingeleitet.

