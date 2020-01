Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Dritter Tatverdächtiger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Langwedel (ots)

Nach dem versuchten Totschlag in Langwedel am 7. Januar (wir berichteten) wurde nun auch der dritte Tatverdächtige festgenommen. Der Mann wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ausfindig gemacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde durch das Amtsgericht Verden aufgrund von Schwerkriminalität ein Haftbefehl erlassen. Der 53-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

