Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann von drei unbekannten Tätern verletzt

Schwanewede (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 7 Uhr in der Osterholzer Straße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und drei bislang unbekannten Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand einer der unbekannten Männer an einem silbernen Auto und hat den 27-Jährigen angesprochen. Im Anschluss kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen diesem Mann und dem 27-Jährigen. Dann stiegen zwei weitere Männer aus dem Auto aus. Gemeinsam verletzten die drei unbekannten Männer den 27-Jährigen. Als sich ein Auto näherte, ergriffen sie mit ihrem Fahrzeug die Flucht. Der 27 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der Männer konnte durch den 27-Jährigen beschrieben werden. Der Mann war circa 1,7 Meter groß und hatte eine schlanke Figur. Die dunklen Haare waren an den Seiten kurz rasiert und im oberen Bereich mittellang sowie nach hinten frisiert. Außerdem war der Mann mit einer roten Jacke und weißen Schuhen bekleidet. Der Mann wurde auf ein scheinbares Alter von Mitte Zwanzig geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern oder dem Auto geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

