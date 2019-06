Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrerin eines Wohnmobils steht unter dem Einfluss von Drogen

Delmenhorst (ots)

Hilfsbereite Zeugen haben am Sonntag, 23. Juni 2019, 15:30 Uhr, einen Mann auf der Wildeshauser Straße gesehen, der ein Wohnmobil in Richtung Stadtmitte schob. Sie gingen davon aus, dass es sich um einen technischen Defekt handelte und boten ihre Hilfe an.

Die Reaktion der Frau am Steuer des Wohnmobils auf dieses Hilfsangebot war seltsam. Sie gab an, keine Panne zu haben, bereits aus Italien nach Delmenhorst "gehoppelt" zu sein und bat den beiden Zeugen einen Bonbon an. Aufgrund des gezeigten Verhaltens entschieden diese sich, die Polizei zu verständigen.

Auf dem Gelände einer Tankstelle im Bereich der Tankstelle konnte das Wohnmobil festgestellt werden. Unter anderem wurde die 47-jährige Fahrzeughalterin aus Sachsen-Anhalt angetroffen.

Ein vernünftiges Gespräch mit ihr war nicht möglich. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten der Polizei Delmenhorst gab sie seltsame Äußerungen von sich. Es bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte den möglichen Konsum von Marihuana an. Da sie angab, zuvor mit dem Wohnmobil von Hamburg nach Delmenhorst gefahren zu sein, wurde ein Bußgeldverfahren gegen sie eingeleitet. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden.

Weitere Zeugen, die die Personen oder das Wohnmobil auf der Wildeshauser Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (732116).

