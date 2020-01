Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann nach Unfall schwer verletzt + Verkehrsschilder beschädigt + Zusammenstoß mit Seitenschutzplanke + Autofahrer prallt alkoholisiert in das Heck eines Lkw

Landkreis Verden und Landkreis Heidekreis (ots)

Mann nach Unfall schwer verletzt

Dörverden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer kam am Sonntagnachmittag in einer Kurve in der Hoyaer Straße von der Fahrbahn ab. Der Mann überfuhr einen Schutzwall der Bahnstrecke und blieb vor dem dahinter befindlichen Schutzzaun stehen. Der 21-Jährige musst schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Verkehrsschilder beschädigt

Riede. Mehrere Verkehrsschilder wurden zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Thedinghauser Straße beschädigt. Zwei Schilder wurden abgebrochen und ein weiteres Schild aus der Erde gezogen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zusammenstoß mit Seitenschutzplanke

Oyten-Bassen. Am Sonntagmorgen kam ein 23-jähriger Autofahrer in der Borsteler Straße von der Fahrbahn ab. Der junge Mann befuhr die Landesstraße 156 in Richtung Achim, als er nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund von Glätte ins Schleudern kam und einen Zusammenstoß mit der Seitenschutzplanke verursachte. Der 23-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4000 Euro und das Auto musste abgeschleppt werden.

Autofahrer prallt alkoholisiert in das Heck eines Lkw

Walsrode. Am Sonntag gegen 22:35 Uhr kam es auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 35-Jährigen und einem Lkw. Der 35-Jährige scherte nach einem Überholvorgang auf den rechten Fahrstreifen ein, übersah hierbei den Lkw und prallte in dessen Heck. Im Anschluss kam das Auto im Seitenraum zum Stehen.

Der 27 Jahre alte Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem konnte durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel bei einem freiwilligen Alcotest ein Atemalkoholwert von über 2,4 Promille bei dem Autofahrer festgestellt werden. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein einbehalten. Gegen den Mann wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Auto wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr weiterfahren konnte und abgeschleppt werden musste. Außerdem wurde der rechte Fahrstreifen der Autobahn 27 für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell