Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auto prallt gegen zwei Bäume und eine Hauswand + Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Landkreis Osterholz (ots)

Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Sonntagnachmittag kam ein 58 Jahre alter Autofahrer von der Kreisstraße 9 ab und fuhr sich im Seitenraum fest. Bei der Überprüfung der Situation wurde durch Polizeibeamte eine Alkoholisierung des Mannes festgestellt. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 58-Jährigen angeordnet. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auto prallt gegen zwei Bäume und eine Hauswand

Worpswede. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen wurde ein 24 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 24-Jährige die Hembergstraße, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich nach einem Zusammenstoß mit zwei Bäumen, prallte anschließend gegen eine Hauswand und blieb auf der Seite liegen. Der junge Mann konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

An der Hauswand und den Bäumen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe und das Auto wurde abgeschleppt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen des Fahrzeugs wurde zudem die Freiwillige Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahmen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des Mannes, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Außerdem war der 24-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße halbseitig gesperrt.

