Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmierereien in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Neujahrstag zwei Hauswände in Odenkirchen an der Korneliusstraße mit Graffitis beschmiert.

Bei den von ihnen auf den Wänden aufgebrachten Symbolen handelt es sich um verfassungs- und polizeifeindliche Aufschriften und Symbole, darunter auch Hakenkreuze.

Die Tat muss zwischen 23 Uhr am Silvesterabend und 9 Uhr am Neujahrsmorgen begangen worden sein.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

