POL-MG: Doppelte Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Mönchengladbach (ots)

Zu einer doppelten Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen ist es vor einem Haus in Odenkirchen an der Mülgaustraße gekommen.

Die dort geparkten Pkw waren am Silvestertag gegen 16 Uhr noch unbeschädigt. Am Donnerstag, 2. Januar, gegen 7.10 Uhr wurden Beschädigungen an beiden Wagen entdeckt. An einem Pkw hatte ein unbekannter Täter einen Außenspiegel abgebrochen. Ein Spiegel an dem anderen Fahrzeug konnte zurückgebogen werden, doch war das Spiegelglas zerbrochen.

Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei gerichtet werden. (ds)

