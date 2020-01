Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auch Geschäfte Ziel von Einbrechern

Mönchengladbach (ots)

Auch Geschäfte waren vor und nach dem Jahreswechsel wieder das Ziel von Einbrechern im Mönchengladbacher Stadtgebiet.

An einem Verkaufsraum in Eicken an der Künkelstraße schlug ein unbekannter Täter zwischen Sonntag, 29. Dezember, 16 Uhr, und Montag, 30. Dezember, 9.50 Uhr, mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand ein Loch in die Glasscheibe eines Kassettenelements von einem Rolltor und ergriff durch diese Öffnung ein Laptop. Der Täter drang aber nicht weiter in den Geschäftsraum ein.

Zu einem Einkaufsmarkt in Hardterbroich-Pesch an der Hofstraße rückte die Polizei nach einer Alarmauslösung am Neujahrstag gegen 23.20 Uhr aus. An einer Seitentür konnten die Polizeibeamten frische Hebelmarken entdecken, eine Durchsuchung des Objekts erbrachte aber keine weiteren Feststellungen.

Auch in diesem Fall gilt: Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell