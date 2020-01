Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Feuerwerkskörper verursacht kurz nach Mitternacht Brand an einer Produktions- und Lagerhalle in der Heinrich-Fahr-Straße

Stockach (ots)

Zu einem vermutlich durch Feuerwerkskörper verursachten Brand an einer Produktions- und Lagerhalle gegenüber dem "Aach Center" ist es in der Silvesternacht in der Heinrich-Fahr-Straße gekommen. Nach ersten Ermittlungen entzündete höchstwahrscheinlich ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper mehrere mit Kunststoffteilen beladene Paletten, welche am Tor der mit einem Bürokomplex versehenen Halle gelagert waren. Bei dem entstehenden Brand wurde das Vordach des Bürokomplexes in Mitleidenschaft gezogen. Die mit mehreren Fahrzeugen anrückende Feuerwehr Stockach brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass an den beladenen Paletten und dem Vordach Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Personen kamen nicht zu Schaden.

