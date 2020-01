Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Das Polizeipräsidium Konstanz in seiner neuen Struktur wünscht einen guten Start ins Jahr 2020

Bild-Infos

Download

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Mit der Umsetzung des Polizeistrukturgesetzes in Baden-Württemberg ist das Polizeipräsidium Konstanz unter der Leitung von Polizeipräsident Gerold Sigg pünktlich zum Jahreswechsel am 1. Januar 2020 um 00:00 Uhr mit seinen neuen Zuständigkeiten für die Landkreise Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und den Schwarzwald-Baar-Kreis an den Start gegangen.

Dies möchten wir gerne zum Anlass nehmen, Ihnen allen ein gutes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr zu wünschen. Achten Sie in dem mit 2020 beginnenden Jahrzehnt auf sich selbst und seien Sie gerne auch gegenüber anderen aufmerksam und rücksichtsvoll - gleich ob es die Nächsten sind oder auch "nur" ein anderer Verkehrsteilnehmer oder Nachbar.

Ihnen allen einen guten Start ins Jahr 2020

Ihr Polizeipräsidium Konstanz

Gerold Sigg, Polizeipräsident

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012 oder 07461 941-115

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell