POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Von der Straße abgekommen

Sauldorf - Ein 70-jähriger VW-Lenker ist am Sonntagnachmittag zwischen Sauldorf und Sentenhart von der Straße abgekommen. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen kam er an der Einmündung Rast gegen 15 Uhr zunächst auf die Gegenfahrbahn, fuhr dort mehrere Meter über den Fahrbahnrand und wieder zurück auf den Grünstreifen der rechten Fahrbahn. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte gerade noch anhalten, um einen Unfall zu vermeiden. Der Mann setzte ungeachtet dessen seine Fahrt fort. Die Polizei Sigmaringen machte den nicht alkoholisierten Polo-Fahrer ausfindig und brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Personengruppe teilt Schläge aus

Krauchenwies (Hausen) - Noch unklar ist der Grund, weshalb ein 23-Jähriger aus einer Personengruppe heraus attackiert worden war. Laut dessen Angaben gegenüber der Polizei Sigmaringen war er am Sonntagabend gegen 22 Uhr in Hausen bei einer Schlüsselübergabe, als plötzlich vier vermummte Männer auftauchten und Schläge austeilten. Glücklicherweise konnte der dadurch nicht verletzte junge Mann zu Bekannten flüchten, die sich in der Nähe aufhielten. Die Polizei Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen.

