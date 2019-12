Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Einbruch in Fahrradraum scheitert

Friedrichshafen - Ein stabiles Holzfenster eines Mehrfamilienhauses hat einem Einbruchsversuch in der Keplerstraße standgehalten. Vermutlich Fahrraddiebe wollten in der Weihnachtswoche in den Abstellraum einbrechen, weswegen sie mit einem Werkzeug derart am Fensterrahmen hebelten, dass die Scheibe zersprang. Das Fenster ließ sich dennoch nicht öffnen. Ohne Beute zogen die Unbekannten deshalb davon. Sie hinterließen allerdings ein Schaden von 400 Euro.

Haustürscheibe zertrümmert

Friedrichshafen - Am vergangen Sonntagabend zwischen 17 und 18 Uhr hat in der Schillerstraße ein Unbekannter die Haustüre des dortigen Backsteingebäudes malträtiert. Wie die Polizei Friedrichshafen feststellte, handelt es sich der Spurenlage zufolge um Vandalismus. Typische Einbruchspuren konnten sie nicht feststellen. Der Schaden an der Scheibe wird auf 150 Euro geschätzt. Von dem Täter fehlt jede Spur.

Betrugsversuch im Internet?

Eriskirch - Ein junges Paar ist am letzten Wochenende möglicherweise fast auf Betrug im Internet hereingefallen. Über ein Kleinanzeigenportal stießen die beiden auf ein Inserat einer Wohnungsvermietung in Friedrichshafen. Sie wurden aufgefordert, einem Link auf eine andere Internetseite zu folgen und gleich eine Anzahlung von 1.000 Euro für die Kaution und zwei Monatsmieten zu überweisen. Da die Verfahrensweise beiden merkwürdig vorkam, sahen sie sich die angegebene Internetseite genauer an. Hierbei fiel ihnen auf, dass der angeblich deutsche Vermieter über eine englische Betreiberseite agierte. Die Polizei Friedrichshafen geht nun einem Betrugsverdacht nach.

Alkoholisiert davongefahren

Meersburg - Zu tief in Glas geschaut hat eine 72-jährige VW-Fahrerin am Sonntagabend in Meersburg. Deutlich alkoholisiert setzte sie sich trotzdem hinters Steuer ihres VW und fuhr vermutlich auch deswegen in der Daisendorfer Straße zunächst ungebremst über den Bordstein und dann auf eine massive Grundstückseinfassung, die der Irrfahrt schließlich ein Ende bereitete. Ohne sich um die Unfallfolgen und den rund 3.000 Euro hohen Gesamtschaden zu kümmern, machte sie sich zu Fuß auf und davon. Aufgrund von Zeugenangaben ermittelte die Polizei Überlingen rasch den Aufenthaltsort der Kleinwagenfahrerin und veranlasste eine Blutentnahme. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.

