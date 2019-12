Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Friedrichshafen

Bodenseekreis (ots)

Unfallflucht / Zeugensuche

Am Freitag in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 16.50 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Möbelmarkts XXL-Lutz in der Ailinger Straße ein geparkter Pkw Mercedes Benz C 220 am hinteren rechten Kotflügel und Stoßstange beschädigt. Vermutlich war ein Einkäufer mit seinem Einkaufwagen dagegen gestoßen. Hinweise auf den Verursacher werden erbeten an das Polizeirevier in Friedrichshafen, Tel.: 07541/7010.

