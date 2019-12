Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Herbertingen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pkw flüchtet vor Polizeistreife

Am Freitagabend gegen 21:35 Uhr kam es ausgehend von Herbertingen bis nach Wilflingen (Landkreis Biberach) zu einer Verfolgung eines flüchtigen Verkehrsteilnehmers. Einer Streife des Polizeireviers Bad Saulgau war in Herbertingen an der Auffahrt zur B 32 ein Pkw BMW aufgefallen, welcher trotz bestehenden Überholverbots einen LKW überholt hatte. Trotz mehrfacher Aufforderung zum Anhalten flüchtete dieser Pkw mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Scheer. Im Ortsgebiet von Scheer überholte der Fahrzeuglenker wiederum mehrere Fahrzeuge, teilweise an unübersichtlichen Stellen. Von Scheer aus fuhr er dann auf der K 8265 weiter in Richtung Laucherthal, anschließend wechselte er auf die L 455 in Richtung Hitzkofen und dann auf die L 277 in Richtung Wilflingen. Im Bereich der Einmündung der L 268 zur L 277 überfuhr der Lenker mit dem linken Vorderreifen einen Nagelgurt. Dieser war zur Verhinderung der Weiterfahrt auf der Fahrbahn ausgelegt worden. Zu diesem Zeitpunkt sprang der Beifahrer aus dem Pkw auf die angrenzende Wiese, wo er durch Beamte des Polizeireviers Riedlingen vorläufig festgenommen werden konnte. Der Fahrer setzte unterdessen seine Flucht in Richtung Wilflingen fort. Kurze Zeit später jedoch war die Fahrt zu Ende, da die Luft aus dem Vorderrreifen entwichen war. Der Fahrer konnte festgenommen werden. Bei der Kontrolle des 39-Jährigen konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt waren 7 Streifenfahrzeuge im Einsatz gebunden. Zeugen bzw. Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581/4820, zu melden.

