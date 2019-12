Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Sachbeschädigung / Zeugensuche

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde in der Eichbühlstraße an einem Einfamilienhaus ein Küchenfenster durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Nach derzeitigem Sachstand wurde das im Erdgeschoss gelegene Fenster mit einem Luftgewehr oder einer Zwille beschossen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Konstanz, Tel.: 07531/9950.

