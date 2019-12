Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Tengen

Brand eines Einfamilienhauses

Zwei leicht verletzte Bewohner und Gebäudeschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro waren die Folgen des Brandes eines Einfamilienhauses in der Schulstraße in Tengen, der am Sonntagvormittag gegen 11.00 Uhr beim Polizeipräsidium Konstanz gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort standen das Obergeschoß und das Dachgeschoß des Einfamilienhauses in Brand.

Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Tengen wurde der Brand gelöscht und eine weitere Schadensausbreitung verhindert. Die beiden verletzten Bewohner wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einer der beiden Verletzten hatte noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr einen Löschversuch unternommen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Brandausbruchstelle im Außenbereich des Gebäudes auf einer Terrasse, von wo aus das Feuer auf das Gebäude übergriff.

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

