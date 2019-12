POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Betrug durch Gewinnversprechen

Einen Geldgewinn über eine hohe Geldsumme vermittelte ein unbekannter Anrufer Mitte Dezember gegenüber einer über 80 Jahre alten Rentnerin. Zur Bestätigung der Annahme des Geldgewinns wurde der Geschädigten die fernmündliche Erreichbarkeit eines angeblich in Köln ansässigen Notars übermittelt. Als sich die Rentnerin dort meldete, wurde sie angewiesen, eine vierstellige Summe zur Begleichung von Steuern und Gebühren auf eine in Deutschland existente Bankverbindung zu überweisen. Als die Geschädigte über die Weihnachtsfeiertage ihren Angehörigen von dem vermeintlichen Geldgewinn erzählte, stellte sich heraus, dass sie getäuscht wurde und etwa 2.500 Euro auf das Konto von Betrügern überwiesen hatte. Ihr war nicht aufgefallen, dass die Fernsprechverbindung des angeblichen Notars eine Auslandsvorwahl in die Türkei aufwies. Die Ermittlungen des Polizeireviers Konstanz zum Inhaber der Bankverbindung dauern an.

Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder bereitgestellt. Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen

Konstanz

Suche nach dem Geschädigten eines Verkehrsunfalls

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr stieß der Lenker eines Ford am Zähringerplatz im Bereich eines Copyshops, der sich an der Einmündung der Wollmatinger Straße in den Zähringerplatz befindet, gegen ein dunkelfarbenes Kombifahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Verkehrsunfall wurde durch einen Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle war der Lenker des angefahrenen Fahrzeugs ebenfalls bereits von der Unfallstelle weggefahren. Der Halter des angefahrenen und vermutlich beschädigten Kraftfahrzeugs wird gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Konstanz

Zeugensuche zu einer Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, der nachträglich beim Polizeirevier Konstanz gemeldet wurde. Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Mittwoch, dem 04.12.2019, im Zeitraum von 08.00 bis 16.30 Uhr in der Schützenstraße im Bereich der Kreuzung Schützenstraße / Tägermoosstraße. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß im genannten Zeitraum beim Gebäude Schützenstraße 13 vermutlich bei der Ausfahrt aus einer Hofeinfahrt gegen die rechte Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz vor dem Gebäude geparkten Skoda Fabia mit Konstanzer Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Unfallzeit, zum Unfallverursacher oder zu dem durch den Unfallverursacher benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Konstanz

Sachbeschädigung an Kfz

Mehrere beschädigte Pkw wurden der Polizei am Sonntagvormittag gemeldet. Die Überprüfung durch Polizeibeamte des Polizeireviers Konstanz führte zur Feststellung, dass in der Nacht zum Sonntag in Petershausen im Bereich Sierenmoosstraße und Birkenweg an insgesamt 19 geparkten Pkw die Lackierung zerkratzt oder andere Schäden verursacht wurden. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu einem durch die Täter benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Konstanz

Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht

Die 57-jährige Lenkerin eines Audis fuhr am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in der Sankt-Gebhard-Straße recht zügig aus einer Parklücke und kollidierte hierbei mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Skoda Fabia. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge wurde auf die Unfallflucht aufmerksam und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zur Feststellung der Unfallverursacherin. Bei der Überprüfung der 57-Jährigen wurde festgestellt, dass sie deutlich alkoholisiert war. Ihr wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Tatverdächtigen wurde sichergestellt.

Konstanz

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag an einem auf einer Hoffläche am Ende der Winkelstraße im Bereich der dortigen Wendeplatte die Seitenscheibe an der linken Fahrzeugseite ein. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder zu einem durch die Täter benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Allensbach

Beschädigung eines Fußballspielfeldes mittels Kfz

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die über die Weihnachtsfeiertage auf der Rasenfläche des Fußballplatzes bei Hegne begangen wurde. Der unbekannte Lenker eines Pkw befuhr den Rasenplatz und beschädigte hierbei die Rasenfläche erheblich. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

Singen am Hohentwiel

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag im Zeitraum von 11.30 bis 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Maggistraße ereignete. Der Lenker eines unbekannten, vermutlich weiß lackierten Kraftfahrzeugs stieß im genannten Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Fahrzeugseite eines auf diesem Parkplatz stehenden Mercedes-Benz mit Konstanzer Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen am Hohentwiel, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Gottmadingen

Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus

Alarmgebende Rauchmelder in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße wurden der Polizei am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr gemeldet. Nachdem an dem betroffenen Gebäude kein Bewohner anzutreffen war, öffnete die Freiwillige Feuerwehr Gottmadingen die Haustüre. Im Innern des Gebäudes wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Diese war darauf zurückzuführen, dass der 48-jährige Bewohner des Gebäudes seinen Heizkamin entzündet hatte und die hierbei benutzte Schachtel mit Kaminanzündern versehentlich auf dem Kamin liegen ließ. Die im Kamin entstandene Hitze führte zur Entflammung der Kaminanzünder. Weiterer Schaden am Gebäude oder an der Einrichtung entstand nicht. Der betroffene Bewohner des Gebäudes war unterwegs und kehrte während des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr zu seinem Wohnhaus zurück.

Ludwigshafen am Bodensee

Einbrüche in noch nicht bezogene Neubauten

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag im Panorama- und im Alemannenweg in mehrere sich im Rohbau befindliche Einfamilienhäuser und einen Baucontainer ein. Ziel der Einbrecher war offensichtlich die Wegnahme von Bauhandwerkszeug, Baumaschinen und Baumaterial. Entwendet wurden aus einem Einfamilienhaus im Panoramaweg Bauwerkzeug im Wert von etwa 500 Euro. Aus einem Einfamilienhaus im Alemannenweg wurde eine vollständige Bodentreppe in Originalverpackung in noch nicht beziffertem Wert gestohlen. In eine Neubauwohnung im Panoramaweg drangen die Täter über eine Tiefgarage ein. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme des Polizeireviers Stockach stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen aufgebrochenen Baucontainer im Panoramaweg fest. Ob aus diesem Container etwas weggenommen wurde, ist noch nicht geklärt. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder zu einem durch die Täter benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, zu melden.

Orsingen-Nenzingen

Beschädigung eines Fußballspielfeldes mittels Kfz

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die über die Weihnachtsfeiertage auf der Rasenfläche des Fußballplatzes des örtlichen Fußballvereins zwischen Nenzingen und Orsingen begangen wurde. Der unbekannte Lenker eines Pkw befuhr den Rasenplatz und beschädigte hierbei die Rasenfläche erheblich. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Orsingen-Nenzingen

Verlust eines Fahrrades auf der Autobahn

Ein Verwarnungsgeld durfte der 39-jährige Lenker eines Volkswagens mit Wohnsitz in Frankfurt am Main am Sonntagvormittag den Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen entrichten, nachdem er gegen 09.30 Uhr die Bundesautobahn A98 aus Richtung der Anschlussstelle Stockach-West in Fahrtrichtung Singen befahren und hierbei ein Fahrrad von seinem Fahrradträger verloren hatte. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad nicht ordnungsgemäß gesichert war. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei das auf dem rechten Fahrstreifen der Fahrbahn liegende Fahrrad, das nach der Absicherung durch die eingesetzten Polizeibeamten des Verkehrskommissariats geborgen werden konnte.

Orsingen-Nenzingen

Abfallentsorgung auf der Bundesautobahn

Auf dem Parkplatz Nellenburg-Süd an der Bundesautobahn A81 entsorgte ein Mitbürger mehrere Müllsäcke mit Inhalt und einen Kunststoffeimer in einen für Reiseabfälle vorgesehenen Abfallcontainer. Pech hatte er insofern, dass sein Tun durch einen Zeugen beobachtet wurde, der den Sachverhalt und das Kfz-Kennzeichen des Betroffenen an die Polizei meldete. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen hierzu dauern noch an.

Engen im Hegau - Geisingen

Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesautobahn

Insgesamt fast 5.000 Geschwindigkeitsverstöße wurden im Zeitraum vom 16.12.2019 bis zum 24.12.2019 anlässlich einer durchgehenden Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen im Hegau festgestellt. An der Messstelle ist die höchstzulässige Geschwindigkeit auf 130 km/h beschränkt. Gemessen wurden im genannten Zeitraum etwa 118.500 Fahrzeuge. Der Spitzenreiter passierte die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 204 km/h.

Engen im Hegau

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Gefährdung

Der 71-jährige Lenker eines Pkw befuhr am Freitagabend gegen 23.27 Uhr die Bundesautobahn A81 aus Richtung Geisingen in Fahrtrichtung Singen und wurde an der Autobahnanschlussstelle Engen darauf aufmerksam, dass zwei andere Pkw dort auf die Bundesautobahn auffuhren, mit hoher Geschwindigkeit an den Pkw des Rentners heranfuhren und ihn anschließend mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen und auf dem Seitenstreifen überholten. Gleichwohl vermochte sich der Geschädigte, der bei der Aktion gefährdet wurde, die Kennzeichen der beiden in der Schweiz zugelassenen Pkw zu merken. Es handelte sich um einen schwarz lackierten BMW mit Argauer Kennzeichen und um einen weiß lackierten Skoda mit Züricher Kennzeichen. Personen, die der Polizei weitere sachdienliche Hinweise auf die beiden Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

