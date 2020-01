Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus in Rielasingen

Rielasingen-Worblingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des neuen Jahres, kurz nach Mitternacht, ist es in der Alemannenstraße von Rielasingen zum Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine Anwohnerin der Straße entdeckte gegen 00.10 Uhr einen Feuerschein unter dem Dach des benachbarten Mehrfamilienhauses und verständigte über einen Nachbarn die Feuerwehr. Unter der Einsatzleitung von Daniel Pieper und Victor Neumann rückten die Feuerwehrabteilungen Rielasingen und Singen nach der Verständigung sofort mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus, der mittlerweile auf das gesamte Dach des Hauses und auch auf ein angrenzendes Dach übergegriffen hatte. Schließlich brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Gebäudeschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich jedoch auf über 100.000 Euro belaufen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, sodass die Bewohner vorübergehend in organisierten Unterkünften untergebracht werden mussten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ersten Einschätzungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass abgebrannte Pyrotechnik der Silvesternacht - eine Rakete oder auch ein Böller - ursächlich für den Brand war.

