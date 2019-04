Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Industriehalle gerät in Brand - Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro

Freiburg (ots)

Auf dem Gelände eines Industriebetriebes in Grafenhausen hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro. Das Feuer wurde gegen 00:25 Uhr bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt brannten mehrere Palletten, die an der Außenwand einer Halle aufgestapelt waren. Von dort griff das Feuer auf das Dach der Halle über und breitete sich aus. Dabei wurde die auf dem Dach installierte Photovoltaik-Anlage zerstört. Ein weiterer angebauter Hallenteil wurde noch in Mitleidenschaft gezogen, bevor die Feuerwehr das Feuer komplett löschen konnte. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Grafenhausen und Bonndorf auch das Rote Kreuz mit dem Rettungsdienst und dem Ortsverband. Durch den Brand wurde nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 350000 Euro verursacht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell