Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdächtiger wartet nach Einbruchsversuch auf die Polizei

Freiburg (ots)

Nicht alltäglich gestaltete sich die Festnahme eines möglichen Einbrechers am Mittwoch gegen 03 Uhr in der Brombacher Straße in Lörrach. Hier war ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch Geräusche in seiner Wohnung aufgewacht. Bei der Nachschau entdeckte er in seinem Wohnzimmer einen Fremden, der zuvor über den Balkon in die Wohnung gelangt war. Nach der Entdeckung flüchtete der Fremde, blieb jedoch mit seiner Kleidung an einem Zaun hängen. Zunächst versuchte er noch, sich der Kleidung zu entledigen, ließ dann jedoch davon ab und setzte sich auf den Boden. Hier konnten ihn die Polizeibeamten schließlich widerstandslos festnehmen. Gegen den 28jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ermittelt.

