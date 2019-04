Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall auf der B 314 bei Stühlingen hat am Dienstag zwei Leichtverletzte gefordert. Gegen 13:30 Uhr hatte ein in Richtung Eberfingen fahrender 19 Jahre alter VW-Fahrer zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 41 Jahre alter Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr auf. Dabei verletzten sich der VW-Fahrer und ein im Audi mitfahrendes 14 Jahre altes Mädchen. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Am VW wurde ein Schaden von rund 3000 Euro, am Audi in Höhe von 5000 Euro verursacht.

