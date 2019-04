Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Drei Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Drei Autos haben Unbekannte am Sonntag in Albbruck beschädigt. An den Fahrzeugen wurden die Heckklappen zerkratzt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1000 Euro. Die Autos waren in der Kiesenbacher Straße und der Gartenstraße geparkt. Die Tatzeit lag zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr. Möglicherweise hat jemand etwas beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell