Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mann steigt durch Fenster in Wohnung ein - Schlüssel vergessen!

Freiburg (ots)

Weil er den Schlüssel vergessen hatte, ist am Dienstagmorgen in Wehr ein Mann über ein Fenster in seine Wohnung eingestiegen. Sein Tun blieb nicht unentdeckt und so wurde kurz nach 06:00 Uhr die Polizei verständigt, auch deshalb, weil ein Taschenlampenschein erkennbar war. Der 38-jährige gab sich gegenüber der Polizei sofort als Mieter der Wohnung zu erkennen. Er hatte noch versucht, seine Nachbarn darüber zu unterrichten, was wohl nicht richtig funktionierte.

