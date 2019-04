POL-FR: Emmendingen: Renitente Frau zerschlägt Scheiben im Stadtbus

Polizeipräsidium Freiburg

Nur mit Hilfe der Polizei konnte eine offenbar psychisch angeschlagene Frau am Dienstagabend (23. April), gegen 17.45 Uhr, von weiterem aggressivem Verhalten abgehalten werden. Die 38-Jährige hatte sich zuvor geweigert, am Zentralen Busbahnhof (ZOB) in Emmendingen einen Bus der SWEG zu verlassen und dabei andere Busreisende beschimpft und beleidigt. Als sich die hinzugerufenen Beamten näherten, schlug die renitente Frau mit einem Nothammer des Busses mehrere Scheiben ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Fahrgäste den Bus bereits verlassen. Die Polizeibeamten mussten die Einweisung der 38-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung veranlassen, nachdem sie auch auf dem Polizeirevier nicht zu beruhigen war. Ermittelt wird wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung und - sofern Strafantrag gestellt wird - wegen Verdachts der Beleidigung.

