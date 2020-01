Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verletzten Radfahrer am Fahrbahnrand gefunden

Mönchengladbach (ots)

Ein verletzter Fahrradfahrer ist in der Nacht zum Freitag an der Straße An der neuen Niers gefunden worden.

Zwei Bürgern, die gegen Mitternacht auf der Straße An der neuen Niers aus Fahrtrichtung Grunewaldstraße unterwegs waren, war zunächst ein Fahrrad am rechten Fahrbahnrand aufgefallen. Kurz darauf stellten sie fest, dass eine männliche Person auf diesem Fahrrad lag. Sie war bewusstlos. Über den Notruf alarmierten sie Helfer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist anzunehmen, dass der 71-jährige Fahrradfahrer aus Mönchengladbach die Straße An der neuen Niers aus Richtung Grunewaldstraße in Richtung Krefelder Straße befahren hat. Er muss dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zu Boden gestürzt sein.

Die Polizei geht von einem Sturz ohne Fremdwirkung aus. Ein medizinischer Notfall kann als Ursache für den Sturz nicht ausgeschlossen werden.

Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

