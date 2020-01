Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Scheibe eingeschlagen: Tasche aus Auto entwendet

Mönchengladbach (ots)

Erst zehn Minuten stand der Wagen geparkt, doch diese kurze Zeitspanne reichte unbekannten Tätern aus: Auf der Friedhofstraße in Rheydt haben sie am Donnerstag nach 17 Uhr an einem geparkten schwarzen Audi A5 die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Ein Anwohner entdeckte die Straftat gegen 17.10 Uhr.

Aus dem Wagen verschwand eine Tasche samt Ausweispapieren, EC-Karte, Schlüsseln und Bargeld.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

