Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannte Täter beschädigen Zaun und Hauswand

Rheinberg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrfach in der Stadt randaliert.

Am 03.11.2019 gegen 00.30 Uhr sprühten sie an einen Zaun in der Straße Breiter Weg verschiedene Schriftzeichen. Die Bewohnerin sah zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe von fünf Personen durch ihre Straße laufen, welche immer wieder in die Vorgärten der Hauser gingen und grölten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es auch eine Sachbeschädigung an der Grundschule Rheinberg-Wallach an der Gathstraße. Dort hatten Unbekannte eine Hauswand mit Farbe beschmiert. Unter den Schmierereien stand eine 5kg-Gasflasche mit angebrachtem Brenner auf einem Karren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

