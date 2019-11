Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Radfahrer würgte Autofahrer

Radfahrer gesucht

Moers (ots)

Am Samstag gegen 14.20 Uhr hielt ein 42-jähriger Moerser mit einem Auto auf dem Geh- und Radweg der Moselstraße, um Gegenstände aus dem Auto zu entladen. Ein vorbeifahrender Radfahrer regte sich darüber so sehr auf, dass er sein Fahrrad zu Boden warf und den Autofahrer würgte. Der Autofahrer wehrte sich, so dass der Radfahrer stürzte. Dann rappelte er sich wieder auf und flüchtete mit seinem Rad in Richtung Jahnstraße.

Beschreibung der Person:

Männlich, 50 bis 55 Jahre alt, 180-185 cm groß, südländisches Aussehen, graue Haare, grauer Schnurrbart. Er trug eine Jeans und eine beigefarbene Winterjacke. Er war unterwegs mit einem silberfarbenen Herrenrad.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

